“È morta per il ragno violino”. Cristina, 45 anni, non ce l’ha fatta dopo mesi di cure (Di lunedì 17 gennaio 2022) Comunità in lutto per la dolorosa perdita della donna di 45 anni. Il cuore di Cristina Calzoni ha smesso per sempre di battere e solo l’autopsia riuscirà a fornire alcune risposte sulla sua morte. Una donna stimata e benvoluta da tutti, attiva nel Coro Città di Gabicce e compagna del maestro Gilberto Del Chierico. La storia di Cristina è stata raccontata da Floriana Mancini per il Corriere Adriatico. Quale connessione tra la morte di Cristina e il morso del ragno? La donna si trovava a Vigna del Mar quando, lo scorso agosto, è stata morsa da un ragno violini. Tante le visite mediche e svariate le terapie, anche presso il centro antiveleni di Bologna. Ma per Cristina, purtroppo, non era finita lì. Infatti a distanza di mesi, un secondo morso di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Comunità in lutto per la dolorosa perdita della donna di 45. Il cuore diCalzoni ha smesso per sempre di battere e solo l’autopsia riuscirà a fornire alcune risposte sulla sua morte. Una donna stimata e benvoluta da tutti, attiva nel Coro Città di Gabicce e compagna del maestro Gilberto Del Chierico. La storia diè stata raccontata da Floriana Mancini per il Corriere Adriatico. Quale connessione tra la morte die il morso del? La donna si trovava a Vigna del Mar quando, lo scorso agosto, è stata morsa da unviolini. Tante le visite mediche e svariate le terapie, anche presso il centro antiveleni di Bologna. Ma per, purtroppo, non era finita lì. Infatti a distanza di, un secondo morso di un ...

