E le stelle dell’Unione Europea stanno a guardare

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ci si è messa anche Amnesty International, che di solito interviene nelle zone di guerra, di pulizia etnica, di genocidio: e adesso si preoccupa, vedi un po’ alle volte, dell’Italia democratica affidata a un banchiere. Tanto si preoccupa, da sollecitare il governo a valutare attentamente se sia il caso di prorogare la misura dello stato di emergenza, in vigore ormai da quasi due anni, oltre il 31 marzo 2022, “in quanto tutte le misure di carattere emergenziale devono rispondere ai principi di necessità, temporaneità e proporzionalità”. Ce n’è pure per il Green Pass rafforzato, eccellenza tutta italiana come un tempo la moda e la cucina, che deve essere “un dispositivo limitato nel tempo e il governo deve continuare a garantire che l’intera popolazione possa godere dei suoi diritti fondamentali, come il diritto all’istruzione, al lavoro e alle cure, con particolare attenzione ai ...