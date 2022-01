“Due vipere!” | terremoto al GF Vip | chiesta la squalifica immediata

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Due vippone finiscono al centro del mirino a causa di alcune affermazioni pronunciate al GF Vip, il popolo del web si scaglia contro di loro: i dettagli. Il cast del GF Vip (screenshot YouTube)Durante il daytime, Miriana e Delia si sono ritrovate a commentare negativamente alcune vicende accadute nelle ore precedenti che avevano come protagonista la gieffina Soleil Sorge. Le due, per motivi differenti, non hanno grande stima nei confronti dell’influencer: la Trevisan, sin dal suo ingresso, si è spesso trovata a discutere, anche animatamente, con Soleil; Delia, invece, è reduce del triangolo amoroso instauratosi fra suo marito Alex e la vippona. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>”Rapporto a 3”: Delia Duran confessa tutto, ormai la verità sta saltando fuori Il popolo del web è furioso: “Cacciatele!” L’amicizia instauratasi fra Delia e Miriana (screenshot Twitter)Mentre le due erano ...

SelmaColella : Due cavolo di vipere.. vomitevole ?? una che cambia tipo un giorno sì e l’altro no e una cornuta…che connubio…vomite… - SelmaColella : RT @Nonholetette: Breve immagine di due vipere! ????#TeamSoleil #GFVIP - Anastas80811885 : RT @Nonholetette: Breve immagine di due vipere! ????#TeamSoleil #GFVIP - NicoleCris_C : RT @Nonholetette: Breve immagine di due vipere! ????#TeamSoleil #GFVIP - brunozanon3 : @GFVIP_Official Miriana e Natalie…….che sparlano con Delia !!!! Quanta cattiveria ste due vipere che schifo -

Maria Monsè non si alza in piedi e Alfonso Signorini chiede spiegazioni ' Quelledei miei ... Per chi non lo sapesse, lesi erano scontrate nelle scorse puntate per via di un invito fatto o ...A rendersene conto sono stati gli autori: "Quelledei miei autori mi stanno dicendo che ... "Maria Monsè mi ha chiamatogiorni prima per dirmi 'Carmen, posso venire al tuo matrimonio?' ed io ...