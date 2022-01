Dramma nel casertano, giovane papà muore a 49 anni sotto gli occhi dei figli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Malore improvviso, muore architetto nel casertano. Si chiamava Fioravante Migliore era di San Felice a Cancello, e aveva 49 anni. L’uomo, nel pomeriggio di ieri aveva accusato malore e si era fatto accompagnare alla clinica San Michele. Dolore al braccio e affaticamento respiratorio, erano questi i sintomi che accusava il 49enne. San Felice a Cancello, 49enne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Malore improvviso,architetto nel. Si chiamava Fioravante Migliore era di San Felice a Cancello, e aveva 49. L’uomo, nel pomeriggio di ieri aveva accusato malore e si era fatto accompagnare alla clinica San Michele. Dolore al braccio e affaticamento respiratorio, erano questi i sintomi che accusava il 49enne. San Felice a Cancello, 49enne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

GramsciAG : RT @eallorail_pd: Dramma nel centrodestra - Ciumbia, mica male, hai visto ciccetti? Ho preso il 22% - A coso, ma che stai a dì ahò! Quell… - eallorail_pd : Dramma nel centrodestra - Ciumbia, mica male, hai visto ciccetti? Ho preso il 22% - A coso, ma che stai a dì ahò!… - GiulianoCalzoni : @MT_Meli_ Non sono propriamente d'accordo con lei forse perché ho vissuto e vivo in prima persona il dramma degli o… - Vichylombrichy : Letteralmente svenuta nel corridoio del B&B, @balfoursdaneer che mi teneva le gambe in alto, @Its_Ausy_ che correva… - padonda18 : @27_giulia Sanità nel dramma, credo solo in parte a causa di Covid19. Il problema nasce ancora prima e temo non si… -