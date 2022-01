Dramma in Italia, stava parlando con i sui genitori quando, all’improvviso, è morto tra le loro braccia: Mirko aveva 20 anni (Di martedì 18 gennaio 2022) Tragedia nel pomeriggio di ieri, a Palosco, in provincia di Bergamo. Mirko Volpi, ventenne della zona, è stato colto da un malore mentre parlava con i suoi genitori. Il ragazzo si è accasciato improvvisamente perdendo i sensi. Inutili gli sforzi del 118 per rianimarlo, Mirko è stato dichiarato deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Muore a vent'anni mentre parla con i genitori, tragedia a Palosco Secondo quanto riportato dalle testate locali di Bergamo, il giovane si trovava in casa con i propri genitori e il fratello quando avrebbe accusato un malore di natura cardiaca, perdendo i sensi. Madre e padre hanno subito allertato il 118 regionale che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 gennaio 2022) Tragedia nel pomeriggio di ieri, a Palosco, in provincia di Bergamo.Volpi, ventenne della zona, è stato colto da un malore mentre parlava con i suoi. Il ragazzo si è accasciato improvvisamente perdendo i sensi. Inutili gli sforzi del 118 per rianimarlo,è stato dichiarato deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Muore a vent'mentre parla con i, tragedia a Palosco Secondo quanto riportato dalle testate locali di Bergamo, il giovane si trovava in casa con i proprie il fratelloavrebbe accusato un malore di natura cardiaca, perdendo i sensi. Madre e padre hanno subito allertato il 118 regionale che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. ...

