"Draghi al Colle? Governo zoppo". L'allarme dal Financial Times (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il premier al quirinale potrebbe innescare il crollo dell'attuale fragile Governo di unità nazionale. Il quotidiano britannico parla anche del timore di un ritorno alle urne del popolo italiano Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il premier al quirinale potrebbe innescare il crollo dell'attuale fragiledi unità nazionale. Il quotidiano britannico parla anche del timore di un ritorno alle urne del popolo italiano

Advertising

ItaliaViva : O va Draghi al Colle, e si crea il problema della tenuta del governo. O Draghi resta a Chigi e dobbiamo trovare una… - NicolaPorro : ?? L'ex capo della Bce non pensa che al #Quirinale, ma ci sono dei motivi per cui #Draghi non deve andarci... ?? - matteorenzi : Una chiacchierata con @Avvenire_Nei: teniamo le scuole aperte e usiamole anche per vaccinare i ragazzi. Basta ister… - botaomeravillao : RT @umanesimo: Ricordiamo che Renzi incontrò in sequenza Verdini (ancora a Rebibbia), Mancini (in autogrill), e poi Draghi (a casa sua) pri… - ilgiornale : Gli ultimi bluff di Letta: Tremonti o Casellati per far saltare l'unità sul Cavaliere. Ma l'unico nome che ha in te… -