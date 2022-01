Download Intelligenti di YouTube: che cosa sono e perchè li stanno testando solo in Europa? (Di lunedì 17 gennaio 2022) YouTube sta testando in Europa una nuova funzionalità, definita Smart Download. Questa funzionalità, già presente su YouTube Music, permetterebbe di diminuire il consumo di dati, attivandosi quando il device è collegato ad una rete wireless, permettendo un uso minore di dati mobili. La funzione di Smart Download è finalizzata al risparmio dei dati mobili – ComputerMagazine.itLa funzionalità di Smart Download è in fase di test in Europa. Il test è disponibile per gli utenti, che possono utilizzarla in anteprima, in attesa che venga implementata su vasta scala per tutti gli utilizzatori della principale piattaforma video sulla rete, nel momento in cui otterrà buoni risultati tecnici e tra il pubblico. La sua modalità ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)stainuna nuova funzionalità, definita Smart. Questa funzionalità, già presente suMusic, permetterebbe di diminuire il consumo di dati, attivandosi quando il device è collegato ad una rete wireless, permettendo un uso minore di dati mobili. La funzione di Smartè finalizzata al risparmio dei dati mobili – ComputerMagazine.itLa funzionalità di Smartè in fase di test in. Il test è disponibile per gli utenti, che posutilizzarla in anteprima, in attesa che venga implementata su vasta scala per tutti gli utilizzatori della principale piattaforma video sulla rete, nel momento in cui otterrà buoni risultati tecnici e tra il pubblico. La sua modalità ...

