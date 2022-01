Donna incinta perde il bimbo, il marito: «Siamo grati a Giorgia Meloni. Ora la politica si occupi di noi» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ora la coppia di Sassari spera che i riflettori della politica si accendano sulla loro vicenda drammatica. Perché non si ripeta mai più. A parlare, dopo aver deciso di sporgere querela, è il marito di Alessia. La giovane Donna che sabato scorso ha perso il suo bimbo di appena 5 settimane. Per essere stata “abbandonata” per troppo tempo al Pronto soccorso dell’ospedale San Pietro di Sassari. La Donna era infatti vaccinata regolarmente ma sprovvista di tampone molecolare. E per questo non è visitata. Costretta a uscire, la Donna ha abortito nel parcheggio dell’ospedale. Sassari, il marito della Donna incinta: “Siamo grati a Giorgia Meloni” “Siamo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ora la coppia di Sassari spera che i riflettori dellasi accendano sulla loro vicenda drammatica. Perché non si ripeta mai più. A parlare, dopo aver deciso di sporgere querela, è ildi Alessia. La giovaneche sabato scorso ha perso il suodi appena 5 settimane. Per essere stata “abbandonata” per troppo tempo al Pronto soccorso dell’ospedale San Pietro di Sassari. Laera infatti vaccinata regolarmente ma sprovvista di tampone molecolare. E per questo non è visitata. Costretta a uscire, laha abortito nel parcheggio dell’ospedale. Sassari, ildella: “” “...

Advertising

VittorioSgarbi : Siamo alla follia da Covid! Vergogna! - NicolaPorro : Una donna incinta rimandata a casa e un malato oncologico che non può salire sul traghetto: quando il green pass ge… - Massimo18783866 : RT @Peppe803: L’infermiera 'ha detto a mia moglie che se non riusciva a gestire i dolori doveva prendere una tachipirina e tornare il luned… - RosaniFlavia : RT @HoaraBorselli: #Speranza non dice nulla sulla donna incinta a #Sassari cui è stato rifiutato l’accesso in ospedale con dolori e perdite… - Peppe803 : L’infermiera 'ha detto a mia moglie che se non riusciva a gestire i dolori doveva prendere una tachipirina e tornar… -