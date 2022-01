“Djokovic può morire nella monnezza” Il titolo choc del Corriere

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’amor che move il sole e l’altre stelle. Fino a qualche tempo fa, come il sommo poeta, eravamo convinti fosse l’amore il motore del mondo. Da quando politica e media mainstream hanno deciso di utilizzare strumentalmente la pandemia, complici i social network, ecco che siamo di colpo sprofondati in una società bambinesca, dove colui che non è d’accordo con me e che mi ruba il giocattolo diventa immediatamente “brutto e cattivo”. Solo odio per lui. Nessuna pietà. La sensazione però è che si sia davvero passato il segno. Perché un conto è la chiacchiera da bar, un altro è quando tutto questo livore viene esternato sulle pagine dei più importanti quotidiani italiani. E quando l’avversario, per giunta, non è nemmeno un politico, ma uno sportivo. Fa davvero venire i brividi in questo senso ciò che scrive suldella Sera lo scrittore Sandro Veronesi riguardo a Novak ...