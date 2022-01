Djokovic ora se la vedrà con gli sponsor. Lacoste: «Vogliamo analizzare gli ultimi eventi» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ora, piano piano, arriva il momento degli sponsor. Quelli che hanno silenziosamente atteso in disparte che Djokovic completasse il suo capolavoro masochista in Australia, e che ora cominciano timidamente a posizionarsi. Lacoste, il principale sponsor del tennista serbo, ha dichiarato di voler rivedere e analizzare gli eventi che hanno scatenato una battaglia legale di quasi due settimane e impedito al serbo non vaccinato di difendere il suo titolo agli Australian Open: “Il prima possibile ci metteremo in contatto con Novak Djokovic per rivedere gli eventi che hanno accompagnato la sua presenza in Australia”, si legge in una nota. “Auguriamo a tutti un eccellente torneo e ringraziamo gli organizzatori per tutti i loro sforzi volti a garantire che il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ora, piano piano, arriva il momento degli. Quelli che hanno silenziosamente atteso in disparte checompletasse il suo capolavoro masochista in Australia, e che ora cominciano timidamente a posizionarsi., il principaledel tennista serbo, ha dichiarato di voler rivedere egliche hanno scatenato una battaglia legale di quasi due settimane e impedito al serbo non vaccinato di difendere il suo titolo agli Australian Open: “Il prima possibile ci metteremo in contatto con Novakper rivedere gliche hanno accompagnato la sua presenza in Australia”, si legge in una nota. “Auguriamo a tutti un eccellente torneo e ringraziamo gli organizzatori per tutti i loro sforzi volti a garantire che il ...

