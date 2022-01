Djokovic no vax, a rischio anche Roland Garros (Di lunedì 17 gennaio 2022) Senza vaccino, Novak Djokovic rischia di essere escluso anche dal Roland Garros. Il serbo, numero 1 del tennis mondiale, è appena stato espulso dall’Australia, che ha giudicato irregolare il visto del 34enne. Djokovic non può partecipare all’Australian Open, prima prova stagionale dello Slam, iniziato oggi a Melbourne. Dal 16 maggio, a Parigi, è in programma il Roland Garros. E si rischia un nuovo caso Djokovic. Il pass vaccinale, adottato domenica sera in Francia, sarà infatti applicabile agli atleti professionisti stranieri. Djokovic, non ancora vaccinato, rischia di trovarsi davanti un altro semaforo rosso. Qualsiasi atleta, anche professionista, che arriva per una competizione in Francia, come per il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Senza vaccino, Novakrischia di essere esclusodal. Il serbo, numero 1 del tennis mondiale, è appena stato espulso dall’Australia, che ha giudicato irregolare il visto del 34enne.non può partecipare all’Australian Open, prima prova stagionale dello Slam, iniziato oggi a Melbourne. Dal 16 maggio, a Parigi, è in programma il. E si rischia un nuovo caso. Il pass vaccinale, adottato domenica sera in Francia, sarà infatti applicabile agli atleti professionisti stranieri., non ancora vaccinato, rischia di trovarsi davanti un altro semaforo rosso. Qualsiasi atleta,professionista, che arriva per una competizione in Francia, come per il ...

