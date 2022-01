Djokovic espulso per tre anni dall’Australia? Premier Morrison: “Può durare anche meno” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Novak Djokovic, espulso dall’Australia, potrebbe tornare nel Paese prima di quanto previsto. È quanto ha detto il Premier australiano, Scott Morrison, secondo quanto riporta la Bbc. In base alla legge australiana sull’immigrazione, Djokovic dovrebbe essere soggetto a un divieto di ingresso per 3 anni, ma Morrison ha dichiarato che in base a specifiche circostanze potrebbe entrare prima. “Il divieto dura per un periodo di tre anni, ma c’è la possibilità di tornare (in Australia ndr.) alle ‘giuste condizioni’ e questo verrebbe valutato in quel momento”, ha detto Morrison alla radio australiana 2GB. La legge del Paese prevede la possibilità di esenzione dal divieto di visto in caso di motivi stringenti o ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Novak, potrebbe tornare nel Paese prima di quanto previsto. È quanto ha detto ilaustraliano, Scott, secondo quanto riporta la Bbc. In base alla legge australiana sull’immigrazione,dovrebbe essere soggetto a un divieto di ingresso per 3, maha dichiarato che in base a specifiche circostanze potrebbe entrare prima. “Il divieto dura per un periodo di tre, ma c’è la possibilità di tornare (in Australia ndr.) alle ‘giuste condizioni’ e questo verrebbe valutato in quel momento”, ha dettoalla radio australiana 2GB. La legge del Paese prevede la possibilità di esenzione dal divieto di visto in caso di motivi stringenti o ...

Advertising

mauroberruto : I legali di #Djokovic: “Il Ministro dell’Immigrazione non ha considerato uno scenario alternativo: se sarà espulso,… - galeazzobignami : Il Ministro australiano che ha espulso #Djokovic in Italia impazzirebbe. Qua entrano migliaia di non vaccinati cla… - sportface2016 : +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #AustralianOpen+++ - raganonso : RT @SonoNesqui: I #novax come al solito non hanno capito nulla e credono che Djokovic sia stato espulso a causa del mancato vaccino e non p… - SimonettaCavat1 : RT @galeazzobignami: Il Ministro australiano che ha espulso #Djokovic in Italia impazzirebbe. Qua entrano migliaia di non vaccinati clande… -