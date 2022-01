Djokovic è tornato in Serbia, intanto la Francia avverte: “Al Roland Garros giocano solo i vaccinati” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Novak Djokovic è atterrato a Belgrado dopo il soggiorno poco felice in Australia. Niente Australian Open per lui, il governo ha deciso di revocargli il visto e di allontanarlo dal paese. Il tennista numero uno al mondo rischia però di non poter partecipare anche ad altri slam previsti nei prossimi mesi perché non vaccinato. Djokovic intendeva infatti partecipare allo slam australiano grazie all’esenzione vaccinale ottenuta a seguito della guarigione dal Covid. Ma il governo australiano ha usato il pugno duro e revocato il visto al tennista. Dopo giorni a dir poco movimentati, Novak ha fatto oggi ritorno in Serbia, dove è stato atteso da un gruppo di fan che lo hanno accolto con cori e striscioni. La brutta notizia, per lui, arriva però dalla Francia. La ministra dello sport Roxana Maracineanu ha infatti fatto sapere ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Novakè atterrato a Belgrado dopo il soggiorno poco felice in Australia. Niente Australian Open per lui, il governo ha deciso di revocargli il visto e di allontanarlo dal paese. Il tennista numero uno al mondo rischia però di non poter partecipare anche ad altri slam previsti nei prossimi mesi perché non vaccinato.intendeva infatti partecipare allo slam australiano grazie all’esenzione vaccinale ottenuta a seguito della guarigione dal Covid. Ma il governo australiano ha usato il pugno duro e revocato il visto al tennista. Dopo giorni a dir poco movimentati, Novak ha fatto oggi ritorno in, dove è stato atteso da un gruppo di fan che lo hanno accolto con cori e striscioni. La brutta notizia, per lui, arriva però dalla. La ministra dello sport Roxana Maracineanu ha infatti fatto sapere ...

