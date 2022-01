Djokovic è atterrato a Belgrado: bagno di folla all’aeroporto, ma il tennista evita tifosi e giornalisti – Il video (Di lunedì 17 gennaio 2022) Novak Djokovic è atterrato a Belgrado. Il tennista serbo, espulso dall’Australia dopo che la Corte federale ha confermato l’annullamento del visto, ha lasciato Melbourne con un volo che ha fatto scalo a Dubai. all’aeroporto di Belgrado, Djokovic è stato accolto da numerosi sostenitori che hanno scandito a lungo e a gran voce «Nole», «Nole», sventolando bandiere tricolori della Serbia. Il tennista, numero 1 del ranking mondiale, ha tuttavia evitato di incrociare i media e i tifosi, lasciando l’aeroporto senza fare dichiarazioni. Il primo ministro Scott Morrison, intanto, ha commentato: «Il divieto di ingresso in Australia dura per un periodo di tre anni, ma c’è l’opportunità di tornare nel Paese alle giuste condizioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Novak. Ilserbo, espulso dall’Australia dopo che la Corte federale ha confermato l’annullamento del visto, ha lasciato Melbourne con un volo che ha fatto scalo a Dubai.diè stato accolto da numerosi sostenitori che hanno scandito a lungo e a gran voce «Nole», «Nole», sventolando bandiere tricolori della Serbia. Il, numero 1 del ranking mondiale, ha tuttaviato di incrociare i media e i, lasciando l’aeroporto senza fare dichiarazioni. Il primo ministro Scott Morrison, intanto, ha commentato: «Il divieto di ingresso in Australia dura per un periodo di tre anni, ma c’è l’opportunità di tornare nel Paese alle giuste condizioni ...

