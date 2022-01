Djokovic | direzione Belgrado dopo lo scalo a Dubai

Advertising

antodelprino : Direzione Marbella ???? #Djokovic - strozzabistex : @Linus2007 @stanzaselvaggia I #datigrezzi dicono che a fare in kulo dovrebbe andarci qualcunaltro, pure una recente… - MircoPG72 : Penso che #Djokovic attenderà la decisione sull'eventuale divieto di ingresso per 3 anni in Australia, prima di far… - deathrider1983 : @LiaCapizzi Per me lui si è dimostrato ignorante e convinto di poter fare quello che voleva perché è famoso. La dir… - putino : Novak Djokovic è stato ufficialmente espulso dall’Australia, in direzione Dubai. -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic direzione

Sky Sport

E' finita così per Nole: espulso dall'Australia per non essersi vaccinato contro il Covid. Addio quindi al sogno di vincere per la decima volta gli Australian Open, con il rischio di non ......subito dopo si è imbarcato su un volo inDubai. 'Ora mi prenderò un po' di tempo per riposarmi e riprendermi' ha aggiunto ringraziando la famiglia e i tifosi che l'hanno sostenuto...."E' un personaggio controverso che prende delle posizioni rischiando in prima persona. Il fatto che non è un esempio per i giovani che si avvicinano a questo sport è assolutamente vero, non ha raggiun ...il caso Vaccino? No grazie. Se Novak Djokovic, bloccato in Australia, continua a far parlare di sé per la sua scelta in questa direzione, un ex campione del motociclismo, Marco Melandri, ha provato ad ...