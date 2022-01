Djokovic, a rischio anche il Roland Garros: ecco perché (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo il caso Djokovic, espulso dall’Australia, il governo francese ha precisato le regole del del Green pass per gli sportivi. La Francia introduce l’obbligo di vaccino per gli atleti: Djokovic rischia il Roland Garros Dopo la possibilità negata dal governo australiano di partecipare all’Australian Open, il primo dei grandi slam del 2022, Novak Djokovic vede allontanarsi la possibilità di partecipare anche al Roland Garros. La Francia ha introdotto infatti l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano nel Paese per partecipare a eventi sportivi. Il governo ha precisato che le regole per il super green pass francese, si applicheranno anche agli stranieri che entreranno nel paese per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo il caso, espulso dall’Australia, il governo francese ha precisato le regole del del Green pass per gli sportivi. La Francia introduce l’obbligo di vaccino per gli atleti:rischia ilDopo la possibilità negata dal governo australiano di partecipare all’Australian Open, il primo dei grandi slam del 2022, Novakvede allontanarsi la possibilità di partecipareal. La Francia ha introdotto infatti l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano nel Paese per partecipare a eventi sportivi. Il governo ha precisato che le regole per il super green pass francese, si applicherannoagli stranieri che entreranno nel paese per ...

