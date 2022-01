Djokovic, a rischio anche il Roland Garros. Che stagione sarà per il serbo? (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Francia vira verso l’obbligo vaccinale anche per gli atleti, cosa che potrebbe mettere a repentaglio la partecipazione di Novak Djokovic al prossimo Roland Garros. Il campione serbo, fermo nella sua decisione di non vaccinarsi, potrebbe perdere presto lo scettro di numero uno del mondo. Per Djokovic a rischio non solo il Roland Garros La variante Omicron sta costringendo sempre più governi europei a mettere mano a decreti per tamponare gli effetti che il virus continua a causare tra contagi, terapie intensive e decessi. Per far fronte ai numeri sempre più alti, in Francia nelle ultime ore si è deciso di sostituire il pass sanitario con uno vaccinale che, di conseguenza si estende al mondo dello sport. Tutti gli atleti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Francia vira verso l’obbligo vaccinaleper gli atleti, cosa che potrebbe mettere a repentaglio la partecipazione di Novakal prossimo. Il campione, fermo nella sua decisione di non vaccinarsi, potrebbe perdere presto lo scettro di numero uno del mondo. Pernon solo ilLa variante Omicron sta costringendo sempre più governi europei a mettere mano a decreti per tamponare gli effetti che il virus continua a causare tra contagi, terapie intensive e decessi. Per far fronte ai numeri sempre più alti, in Francia nelle ultime ore si è deciso di sostituire il pass sanitario con uno vaccinale che, di conseguenza si estende al mondo dello sport. Tutti gli atleti ...

