Digitale, al via i bandi per Italia a 1 Giga: come partecipare al bando da 3,7mld (Di lunedì 17 gennaio 2022) Internet veloce arriverà ad altri 7 milioni di indirizzi (numeri civici) in tutta Italia: con il primo dei bandi Italia a 1 Giga, il Governo mette a disposizione per questo obiettivo quasi 3,7 miliardi di euro dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Lo annuncia una nota del Ministero della Transizione Digitale. come avevamo anticipato un po’ di tempo fa, il programma Italia a 1 Giga è uno degli interventi della Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga che prevede anche Piani per connettere le scuole e le strutture sanitarie e per promuovere lo sviluppo delle reti 5G, previsti in successione entro i prossimi tre mesi. come funziona il bando Italia a 1 ... Leggi su fmag (Di lunedì 17 gennaio 2022) Internet veloce arriverà ad altri 7 milioni di indirizzi (numeri civici) in tutta: con il primo deia 1, il Governo mette a disposizione per questo obiettivo quasi 3,7 miliardi di euro dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Lo annuncia una nota del Ministero della Transizioneavevamo anticipato un po’ di tempo fa, il programmaa 1è uno degli interventi della Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga che prevede anche Piani per connettere le scuole e le strutture sanitarie e per promuovere lo sviluppo delle reti 5G, previsti in successione entro i prossimi tre mesi.funziona ila 1 ...

Advertising

InnovazioneGov : ?? Al via il bando del Piano Italia a 1 Giga: 3,7 miliardi del #PNRR per portare internet veloce a 7 milioni di civi… - ItaliaViva : È partita #RadioLeopolda, la radio digitale di Italia Viva. Darà “voce a chi non ce l’ha” - FMag56312093 : #Digitale, al via i bandi per Italia a 1 Giga: come partecipare al bando da 3,7mld - LiguriaNotizie : Chiuso Innovation Campus, programma di formazione digitale sviluppato da Samsung Electronics Italia e Università di… - domingonarvaez1 : RT @antgrasso_IT: Digitizzazione, Digitalizzazione, Trasformazione Digitale sono termini che caratterizzano il cambiamento digitale in atto… -