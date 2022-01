Design - Walter de Silva e la rivoluzione slow motion

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Andare più piano, ma non fermarsi mai. l'idea dide, tra i più grandier italiani, per trovare una nuova dimensione urbana che metta una volta per tutte d'accordo il traffico automobilistico privato con le altre forme di circolazione. La pandemia ci fornisce l'opportunità di immaginare scenari metropolitani nuovi, molto più a misura d'uomo, con ritmi un po' più lenti, ma non per questo meno efficaci. Un approccio che richiede un ripensamento totale della mobilità, il quale passerebbe attraverso microcar elettriche molto semplici per il commuting privato e un trasporto collettivo rivoluzionario, in un quadro in cui auto, mezzi pubblici, ciclisti e pedoni si muovono a bassa velocità, ma con un flusso continuo che riduce i tempi morti. Aumentando la sicurezza, senza pregiudicare l'efficienza del sistema. Uno scenario ...