Delia Duran vuota il sacco su Alex e Soleil, ma c'è un segreto: "Una cosa che nessuno sa" (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'arrivo di Delia Duran ha smosso le acque al GF Vip, la new entry ha legato con Miriana Trevisan e Jessica Selassié ed ha mandato in crisi Soleil Sorge. La nuova gieffina – ovviamente – continua a parlare della chimica artistica che c'è tra suo marito e Soleil e ieri sera in confessionale è tornata a parlare delle notti sotto le coperte trai due. "Lei e Alex non hanno detto le cose per come stavano. Lui mi ha confessato tutto e confermo che tra loro c'è stata l'intimità.Però attenzione, me lo ha confessato dopo che l'ho perdonato, mi ha detto proprio tutto. Questo è stato il mio sbaglio più grande, perdonarlo subito, ma in amore spesso accade che sei cieco e vai avanti. Lei si è innamorata persa di Alex pensando che lui avrebbe scelto lei al posto mio, vuol dire che allora ha un ...

