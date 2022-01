David Sassoli, la commemorazione ufficiale al Parlamento europeo: segui la diretta tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Parlamento europeo saluta il suo presidente, David Sassoli, scomparso nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, con una commemorazione ufficiale durante la prima sessione plenaria del 2022. A Strasburgo, per l’occasione, sono presenti diversi premier e presidenti dei Parlamenti nazionali da tutta Europa. Assente però, a causa della positività del suo autista, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Per l’Italia, oltre ad Enrico Letta che terrà il discorso ufficiale in Aula, ci sono il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola. La cerimonia comincerà con il saluto di benvenuto della presidente ad interim, Roberta Metsola e la proiezione di un video con le più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilsaluta il suo presidente,, scomparso nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, con unadurante la prima sessione plenaria del 2022. A Strasburgo, per l’occasione, sono presenti diversi premier e presidenti dei Parlamenti nazionali da tutta Europa. Assente però, a causa della positività del suo autista, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Per l’Italia, oltre ad Enrico Letta che terrà il discorsoin Aula, ci sono il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola. La cerimonia comincerà con il saluto di benvenuto della presidente ad interim, Roberta Metsola e la proiezione di un video con le più ...

chetempochefa : 'Ci eravamo scritti prima di Natale per gli auguri. Avrebbe dovuto essere con noi questa sera, nella riapertura del… - EnricoLetta : A Strasburgo per la commemorazione di David #Sassoli al Parlamento Europeo. - Europarl_IT : La cerimonia di commemorazione del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si terrà all'inizio della sessio… - Linkiesta : LIVE - La cerimonia commemorativa per #DavidSassoli nella plenaria di Strasburgo Sono presenti le più alte cariche… - QuinziUgo : RT @Europarl_IT: ?? In diretta dalla Plenaria di Strasburgo ?? Cerimonia commemorativa per il Presidente David Maria Sassoli -