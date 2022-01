"David ha lasciato il segno e ha fatto la differenza", il ricordo al Parlamento europeo per Sassoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Strasburgo, 17 gennaio 2022 "Il Parlamento si unisce ad Alessandra, Giulio e Livia per il lutto. David prima di essere presidente era padre e marito. David ha fatto la differenza e ha lasciato un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Strasburgo, 17 gennaio 2022 "Ilsi unisce ad Alessandra, Giulio e Livia per il lutto.prima di essere presidente era padre e marito.halae haun ...

PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - rtl1025 : ??? 'David ci ha lasciato una grande eredità, l'#Europa non è solo direttive, istituzioni e acronimi, sono innanzitu… - RaiUno : Ci ha lasciato, nella notte, David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo: 'La sua scomparsa mi addolora profon… - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ??? 'David ci ha lasciato una grande eredità, l'#Europa non è solo direttive, istituzioni e acronimi, sono innanzitutto le sue… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ??? 'David ci ha lasciato una grande eredità, l'#Europa non è solo direttive, istituzioni e acronimi, sono innanzitutto le sue… -