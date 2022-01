Dati Covid oggi Italia | il bollettino del 17 gennaio | contagi | morti e ricoveri

Advertising

GuidoDeMartini : SI FA STRADA UN’IPOTESI PREOCCUPANTE. I dati ufficiali del governo del Regno Unito parrebbero suggerire che la popo… - borghi_claudio : Perchè avrei anche altro da fare ma è mai possibile che ogni volta che metto le mani sui dati del covid trovo errori madornali? - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 149.512 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 180.426). Le vittime sono 248 (ieri 30… - notizieinrete : RT @ANSA_Salute: Secondo i dati che emergono dalla rilevazione di #AOPI - Associazione Ospedali Pediatrici Italiani, il 76% dei ricoveri in… - Quintomioo : RT @AdrianaSpappa: Comunque anche dagli ultimi dati ISS risulta che il BOOSTER è utile *solo* agli over60 ??????? Infatti, rispetto ai vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati Covid

Scuola, Costa: "In classe bimbi vaccinati, Dad per gli altri", Speranza: "A ore tavolo tecnico con Regioni. Siamo in un picco ma piedi per terra" Secondo iAgenas aggiornati al 16 gennaio,......daiforniti dal Governo , ci sono ben 100 mila percettori del Reddito di Cittadinanza che risultano essere a rischio di esclusione. Si tratta del numero di persone che non sono guarite dal...Nessun biglietto in vendita per i Giochi invernali al via il 4 febbraio. L’annuncio del club rossonero: “Da domani a disposizione di Pioli”. In Italia picco di casi vicino, ieri 248 morti ...Questo è il messaggio che mi piacerebbe dare». Nelle ultime settimane abbiamo assistito a ... il 33% di presenze in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni pre-Covid e il 20% in più di ...