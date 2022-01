“Datemi una mano!”: figuraccia per il M5S, porno in diretta streaming su Zoom (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mario Turco, uno dei fedelissimi del team dell’ex premier e leader grillino Giuseppe Conte, ha organizzato un evento per discutere di pubblica amministrazione trasparente, ma durante la diretta qualcosa è andato storto facendo fare una figuraccia a tutti i presenti. L’evento era stato organizzato per la giornata di oggi, Lunedì 17 Gennaio, con il titolo ‘Per una PA trasparente: dati aperti per il decisore politico – il recepimento italiano della direttiva UE Public Sector Information’. Un titolo serio per un argomento serio, insomma. LEGGI ANCHE => Paragone e Lucarelli, che scontro in TV: parole grosse in diretta tra il senatore e la giornalista – VIDEO La serietà è però venuta a mancare quando all’improvviso è partito un video porno super hot in diretta, che mostrava una scena ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mario Turco, uno dei fedelissimi del team dell’ex premier e leader grillino Giuseppe Conte, ha organizzato un evento per discutere di pubblica amministrazione trasparente, ma durante laqualcosa è andato storto facendo fare unaa tutti i presenti. L’evento era stato organizzato per la giornata di oggi, Lunedì 17 Gennaio, con il titolo ‘Per una PA trasparente: dati aperti per il decisore politico – il recepimento italiano della direttiva UE Public Sector Information’. Un titolo serio per un argomento serio, insomma. LEGGI ANCHE => Paragone e Lucarelli, che scontro in TV: parole grosse intra il senatore e la giornalista – VIDEO La serietà è però venuta a mancare quando all’improvviso è partito un videosuper hot in, che mostrava una scena ...

Lvmbowski : Datemi una singola ragione per cui Tony Bradley dovrebbe giocare in NBA - RThandicappati : RT @Pirichello: Datemi un bottone da premere per poter scegliere di smettere di seguire il calcio, una pillola, qualcosa Pago quanto vole… - AnthonyScx : @spi4ndo Datemi una lametta, insopportabili! - Sanchez_Davido : RT @Pirichello: Datemi un bottone da premere per poter scegliere di smettere di seguire il calcio, una pillola, qualcosa Pago quanto vole… - fabiomaxxo : RT @Pirichello: Datemi un bottone da premere per poter scegliere di smettere di seguire il calcio, una pillola, qualcosa Pago quanto vole… -