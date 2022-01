D’Amato (Greens), firma lettera a Carfagna: “Tavolo immediato su Mar Piccolo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Ho sottoscritto la lettera che sindacati e organizzazioni di settore hanno inviato alla ministra per il Sud Mara Carfagna sulla situazione di emergenza in cui versa il mar Piccolo e con esso la pesca e la mitilicoltura locali. Mi unisco a loro nel chiedere che venga convocato immediatamente un Tavolo monotematico del contratto istituzionale di sviluppo per Taranto che individui tempi e risorse certi per la bonifica e il sostegno a imprese, cooperative e lavoratori colpiti. Lo scorso ottobre, avevo già presentato un esposto alla magistratura sulla situazione del mar Piccolo affinché accerti eventuali responsabilità quantomeno per omissioni di atti di ufficio, omesse bonifiche e contaminazione di sostanze alimentari. La contaminazione è nota da tempo e gli enti responsabili non hanno fatto nulla per ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Ho sottoscritto lache sindacati e organizzazioni di settore hanno inviato alla ministra per il Sud Marasulla situazione di emergenza in cui versa il mare con esso la pesca e la mitilicoltura locali. Mi unisco a loro nel chiedere che venga convocato immediatamente unmonotematico del contratto istituzionale di sviluppo per Taranto che individui tempi e risorse certi per la bonifica e il sostegno a imprese, cooperative e lavoratori colpiti. Lo scorso ottobre, avevo già presentato un esposto alla magistratura sulla situazione del maraffinché accerti eventuali responsabilità quantomeno per omissioni di atti di ufficio, omesse bonifiche e contaminazione di sostanze alimentari. La contaminazione è nota da tempo e gli enti responsabili non hanno fatto nulla per ...

