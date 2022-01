“Dal GF Vip a Sanremo 2022”. Sorpresa al Festival, c’è lei: arriva dalle stanze del reality (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si avvicina il Festival di Sanremo e arrivano le prime ufficialità. È stato proprio il direttore artistico Amadeus a svelare al TG1 le cinque artiste che si alterneranno nelle varie puntate: “La prima sera ci sarà una vera icona del cinema italiano, Ornella Muti. Mercoledì invece la seconda sera, avremo una giovane attrice, con un grande successo ottenuto in Suburra, una ragazza molto talentuosa e brillante, Lorena Cesarini. Poi giovedì avremo un’attrice di teatro, un personaggio tv e star dei social, pungente e ironica, Drusilla Foer. Il venerdì vedrete una vera rivelazione, l’abbiamo vista in Blanca, la bravissima Maria Chiara Giannetta. Al gran finale di sabato avremo una delle più grandi attrici del nostro paese, amatissima dal pubblico italiano, lei è Sabrina Ferilli”. Sono stati svelati anche i conduttori di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si avvicina ildino le prime ufficialità. È stato proprio il direttore artistico Amadeus a svelare al TG1 le cinque artiste che si alterneranno nelle varie puntate: “La prima sera ci sarà una vera icona del cinema italiano, Ornella Muti. Mercoledì invece la seconda sera, avremo una giovane attrice, con un grande successo ottenuto in Suburra, una ragazza molto talentuosa e brillante, Lorena Cesarini. Poi giovedì avremo un’attrice di teatro, un personaggio tv e star dei social, pungente e ironica, Drusilla Foer. Il venerdì vedrete una vera rivelazione, l’abbiamo vista in Blanca, la bravissima Maria Chiara Giannetta. Al gran finale di sabato avremo una delle più grandi attrici del nostro paese, amatissima dal pubblico italiano, lei è Sabrina Ferilli”. Sono stati svelati anche i conduttori di ...

Advertising

Italia_Notizie : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò cacciati dal ristorante: ecco cosa è accaduto alla coppia del Grande Fratello Vip - lamelaAmica : @Patron_Pablo_ No non è detto! Alcuni cantanti stanno con ragazze che sono fuori dal mondo vip! - FQMagazineit : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò cacciati dal ristorante: ecco cosa è accaduto alla coppia del Grande Fratello Vip - barone_arturo : @SecBlinken Ti voglio bene tanto è ti auguro un buon inizio settimana a te è famiglia è a tutti voi della Presidenz… - Celli_Seba : RT @SonoNesqui: @YoungGanesha Verissimo, ma la legge è uguale per tutti e non fa distinzioni tra persone comuni e vip che 'si rilassano a D… -