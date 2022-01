Dai twin set con la pencil skirt ai look glitter scintillanti. L'inarrestabile ascesa -fashion - di Michelle Obama (Di lunedì 17 gennaio 2022) Grande musa ispiratrice degli elettori americani, Michelle Obama oggi compie 58 anni ed è il simbolo dell’empowerment femminile a tutto tondo. Una donna irriducibile e determinata, in principio non particolarmente affascinata dalla moda. Ma che ha saputo intuirne l’enorme potenziale comunicativo. Generando una scia di look raffinati e moderni, da working mother al passo con i tempi. E straripante di energia grazie anche alle tonalità dei look fluo. Lo stile di Michelle Obama guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Grande musa ispiratrice degli elettori americani,oggi compie 58 anni ed è il simbolo dell’empowerment femminile a tutto tondo. Una donna irriducibile e determinata, in principio non particolarmente affascinata dalla moda. Ma che ha saputo intuirne l’enorme potenziale comunicativo. Generando una scia diraffinati e moderni, da working mother al passo con i tempi. E straripante di energia grazie anche alle tonalità deifluo. Lo stile diguarda le foto ...

Advertising

VogliadiGusto : Un Grazie sincero per il Follow, twin ! Ora fai parte del nostro Social Club e ne siamo fieri: Dai Gusto al Web! ???? - SignorCEO : Quando vogliamo monitorare un asset fisico o simularne il comportamento in determinate condizioni, possiamo utilizz… - maestroOda : #Politics de @ilpost debutterà domani. Non avevo così tanto hype dai tempi del ritorno di twin Peaks @francescocosta -