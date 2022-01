Dai noir di Alessandro Robecchi (Sellerio) la storia del malinconico autore tv che cambia professione dopo una serie di minacce (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un nuovo detective fa capolino in tv, questa volta su Prime Video (disponibile da oggi 17 gennaio). Si tratta di Monterossi, una serie tratta da due romanzi di Alessandro Robecchi, con Fabrizio Bentivoglio nei panni dell’investigatore sui generis del titolo. Carlo infatti inizia a indagare su alcuni omicidi quando un giorno bussano alla porta e tentano di ammazzarlo con un colpo di pistola. Anche le star impazziscono per i true crimes: ecco le dive che amano gli show sui killer ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un nuovo detective fa capolino in tv, questa volta su Prime Video (disponibile da oggi 17 gennaio). Si tratta di Monterossi, unatratta da due romanzi di, con Fabrizio Bentivoglio nei panni dell’investigatore sui generis del titolo. Carlo infatti inizia a indagare su alcuni omicidi quando un giorno bussano alla porta e tentano di ammazzarlo con un colpo di pistola. Anche le star impazziscono per i true crimes: ecco le dive che amano gli show sui killer ...

sportli26181512 : Ligue 1, il Monaco vince ed insegue il Rennes. Frena il Montpellier: I monegaschi rifilano il poker al Clermont (4-… - _LeChat_Noir : Ma tu hai detto di no. Mi hai detto 'dai portami qui i pantaloni che ti piacciono così me li provo' Mi dicevi semp… - _LeChat_Noir : @ilCogito Allontanati velocemente dai miei tweet che sto per tirarne fuori altri ahahah - CatarinaCabral : RT @Daymons94519400: Non entrare nella vita di qualcuno se non riesci ad essere un dono ? N.D. Walsch ?? Arte dai toni… - _LeChat_Noir : RT @half_blade: Io comunque la cosa che non invidio alle donne etero è scegliere un maschio: oggettivamente uno peggio dell'altro. Siamo p… -