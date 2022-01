Cristina viene punta due volte da un ragno | muore all’improvviso tra le braccia del compagno

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Una morte fulminea e improvvisa a cui ancora nessuno riesce a dare una spegazione certa. La vittima aveva solo 46 anni. Aveva solo un po’ di prurito e un lieve rossore. Niente di preoccupante, insomma e infatti non vi aveva dato particolarmente peso. Nessuno poteva immaginare come sarebbe finita perCalzoni, 46enne di Gabicce L'articolo proda Leggilo.org.

Cronaca Italia Ragno violino, donnapunta due volte e muore all'improvviso tra [...]Calzoni era stata punta per l'ultima volta a novembre: da mesi aveva forti dolori [...] A L'Unione ......Marina Occhionero è la "tuttofare" della Centrale di Polizia Sannucci e Beatrice Schiros è... Non miin mente una serie di genere a cui potrebbe assomigliare" ha aggiunto il regista Roan ...Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Le procedure di sorveglianza sono molto pesanti. I referenti covid lavorano no-stop, sabato e domenica, al limite dell'insostenibile. Noi dirigenti cerchiamo di fare il po ...Una donna di 46 anni è morta lo scorso 14 gennaio a causa di due puntura di ragno violino: l’insetto l’avrebbe punta per due volte a distanza di due mesi -di cui l’ultima a novembre. A dare l’annuncio ...