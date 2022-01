Crédit Agricole e Leasys - Due ore gratis (al mese) con la 500 elettrica a chi apre il conto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il raddoppiato impegno di Crédit Agricole nel mondo del leasing e del Nlt nel settore automotive, annunciato esattamente un mese fa, conduce alla prima iniziativa che va al di là della parte finanziaria, propria della banca, e si rivolge direttamente ai clienti. Un piccolo passo, per ora, ma significativo, a conferma delle intenzioni del colosso bancario francese di cimentarsi direttamente in un comparto dove i suoi concorrenti nazionali, Société Générale e BNP Paribas, sono attivi da anni, rispettivamente con ALD Automotive e Arval. In sostanza, grazie alla collaborazione con Leasys Rent, specializzato in soluzioni di noleggio a breve e medio termine, i clienti che apriranno il conto Online Crédit Agricole entro il 17 febbraio avranno a disposizione un pass virtuale ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il raddoppiato impegno dinel mondo del leasing e del Nlt nel settore automotive, annunciato esattamente unfa, conduce alla prima iniziativa che va al di là della parte finanziaria, propria della banca, e si rivolge direttamente ai clienti. Un piccolo passo, per ora, ma significativo, a conferma delle intenzioni del colosso bancario francese di cimentarsi direttamente in un comparto dove i suoi concorrenti nazionali, Société Générale e BNP Paribas, sono attivi da anni, rispettivamente con ALD Automotive e Arval. In sostanza, grazie alla collaborazione conRent, specializzato in soluzioni di noleggio a breve e medio termine, i clienti che apriranno ilOnlineentro il 17 febbraio avranno a disposizione un pass virtuale ...

