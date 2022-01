Covid scuola | Costa | In classe vaccinati | dad per gli altri

(Di lunedì 17 gennaio 2022) In un momento in cui il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta , sottolinea che sembra essere stato raggiunto il picco della pandemia da- "si vedono segnali importanti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

QUOTIDIANO NAZIONALE

Parigi, 17 gen 12:00 - In Francia alcuni sindacati hanno indetto un nuovo sciopero nelle scuole di tutto il Paese per il 20 gennaio contro il protocollo sanitario antideciso dal governo. È quanto si legge in un comunicato congiunto. Si tratta della seconda mobilitazione dopo quella della scorsa settimana nonostante gli annunci fatti dall'esecutivo, che ha ...... credo che lain presenza debba essere una garanzia a prescindere", ha aggiunto Costa., le nuove regole su Green Pass rafforzato, cambio colore delle regioni e quarta dose: ecco cosa ...Covid: vaccini a scuola in Calabria, somministrate 10mila dosi. Princi (vicepresidente Regione), iniziativa è stata un successo.CATANZARO, 17 GEN - "Diecimila bimbi calabresi vaccinati in 5 giorni di ...Uscite dalle quarantene più snelle e con meno burocrazia, se sei positivo, ma asintomatico e hai ricevuto la dose booster. Mentre Governo e Regioni discutono sulla possibilità ...