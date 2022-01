Covid, Rasi su quarta dose: «Non ha senso mantenere sistema immunitario sempre attivo» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il vaccino contro il Covid rappresenta un'efficace difesa contro la variante Omicron, soprattutto dopo la terza dose. È questo un punto su cui praticamente tutti gli scienziati concordano. A livello di interrogativi se ne apre, però, uno relativo all'eventuale necessità di fare una quarta dose, tenuto conto che più volte si è detto come i vaccini a disposizione avrebbero dimostrato una capacità di conferire protezione che, pur non azzerandosi, cala con il passare del tempo. A fare chiarezza su quelle che potrebbero essere le prospettive è stato il professor Guido Rasi, immunologo e docente dell'Università Tor Vergata di Roma, in un'intervista rilasciata a Repubblica del 17 gennaio. Per lui anche un passato da ex direttore dell'Ema e un presente da consulente per il commissario per l'emergenza ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il vaccino contro ilrappresenta un'efficace difesa contro la variante Omicron, soprattutto dopo la terza. È questo un punto su cui praticamente tutti gli scienziati concordano. A livello di interrogativi se ne apre, però, uno relativo all'eventuale necessità di fare una, tenuto conto che più volte si è detto come i vaccini a disposizione avrebbero dimostrato una capacità di conferire protezione che, pur non azzerandosi, cala con il passare del tempo. A fare chiarezza su quelle che potrebbero essere le prospettive è stato il professor Guido, immunologo e docente dell'Università Tor Vergata di Roma, in un'intervista rilasciata a Repubblica del 17 gennaio. Per lui anche un passato da ex direttore dell'Ema e un presente da consulente per il commissario per l'emergenza ...

