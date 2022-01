Covid, quarantena, terza dose, casi asintomatici, contatti stretti: ecco come funzionano le regole, che potrebbero subire ‘adeguamenti’ (Di lunedì 17 gennaio 2022) quarantena Covid, come funziona adesso? E come potrebbe cambiare? Il governo ha già messo mano, con un decreto legge, alle regole che disciplinano la quarantena precauzionale. Col recente dl appena licenziato, qualcosa è cambiato ma, a quanto sembra, rispetto alle regole per la quarantena, alla luce delle terze dosi e dei crescenti casi positività asintomatica, si starebbe penando ad una ulteriore regolamentazione. Ad oggi in virtù del nuovo dl, dallo scorso 31 dicembre, viene previsto che in caso di contatto stretto con un persona con confermata positività al Covid, la cosiddetta ‘quarantena preventiva’ non si applica: a) alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario (senza richiamo) ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022)funziona adesso? Epotrebbe cambiare? Il governo ha già messo mano, con un decreto legge, alleche disciplinano laprecauzionale. Col recente dl appena licenziato, qualcosa è cambiato ma, a quanto sembra, rispetto alleper la, alla luce delle terze dosi e dei crescentipositività asintomatica, si starebbe penando ad una ulteriore regolamentazione. Ad oggi in virtù del nuovo dl, dallo scorso 31 dicembre, viene previsto che in caso di contatto stretto con un persona con confermata positività al, la cosiddetta ‘preventiva’ non si applica: a) alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario (senza richiamo) ...

