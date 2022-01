Covid oggi Veneto | Zaia | “Senza vaccini | una strage”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) “Con questi numeri,sarebbe stata una”. Luca, governatore del, fa il punto della situazionenella regione, in una giornata caratterizzata da un bollettino con 6.381 contagi e 28 morti. “Sembra, toccando ferro, che la curva nel paese si sia appiattita negli ultimi 5-6 giorni. Questa è la settimana cruciale. Abbiamo circa 200 persone in terapia intensiva, ma da circa una decina di giorni il dato rimane a quel livello e questo è un segnale positivo: è chiaro che il vaccino ha fatto il suo lavoro. Penso di poter dire che nella contabilità sanitaria abbiamo smaltito gli effetti delle feste di Natale”, spiega il presidente del. “I pazienti dinon sono reduci dalle festività, ora dobbiamo cercare di capire ...

Advertising

AurelianoStingi : Durante la pandemia di vaiolo del 1885 iniziò a girare un documento contro la vaccinazione obbligatoria imposta dal… - sbonaccini : ?? OPEN DAY REGIONALE 5-19 ANNI ?? Sono davvero tanti i bambini e i ragazzi in età scolastica che stanno partecipa… - Adnkronos : In #Francia il Parlamento approva il #passvaccinale. #ultimora - ElenaBraga15 : RT @ilpazinglese: Sono stato positivo al Covid (stavo benissimo, nessun sintomo). Tornato negativo, a calci nel sedere i miei familiari mi… - robertosabatin4 : La sintesi. Meglio morire di Covid oggi che rischiare di star male di vaccino domani. Tutto chiaro? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sono 258mila i nuovi positivi al- 19 e 385 i decessi registrati ieri in India , secondo il bollettino giornaliero del ... L'India ha giratola boa di un anno dall'avvio della campagna di ..., finalmente, DESI ha creato la sua prima mappa dell'universo 3D, ed è la più dettagliata e ... Julien Guy, scienziato al Berkeley Lab , ha detto: La chiusura per ilha segnato una battuta di ...La Bologna Marathon 2022, in programma il 6 marzo, non si farà. Lo annuncia il Comune di Bologna. Il confronto tra l’amministrazione comunale e gli organizzatori ha fatto emergere numerose ...Ecco tutte le nuovissime disposizioni legislative riguardi chi è in quarantena o malato di covid riguardo i pagamenti degli stipendi.