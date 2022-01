Covid oggi Sardegna, 1.007 contagi e 6 morti: bollettino 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 1.007 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 17 gennaio. Si registrano inoltre altri 6 morti. 2.579 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.765 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 238 (2 in più di ieri ). 21.197 sono i casi di isolamento domiciliare (445 in più di ieri). Si registrano sei decessi: tre uomini di 54, 67 e 93 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, un uomo di 78 anni residente nella provincia di Oristano e due uomini di 82 e 95 anni residenti nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 1.007 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 6. 2.579 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.765 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 238 (2 in più di ieri ). 21.197 sono i casi di isolamento domiciliare (445 in più di ieri). Si registrano sei decessi: tre uomini di 54, 67 e 93 anni, residenti nella provincia del Sud, un uomo di 78 anni residente nella provincia di Oristano e due uomini di 82 e 95 anni residenti nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

