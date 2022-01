Covid oggi Italia, 83.403 contagi e 287 morti: bollettino 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 83.403 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 17 gennaio, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 287 morti. 541.298 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 15,4%. 19.228 i ricoverati con sintomi (+509 da ieri), 1.717 i pazienti in terapia intensiva (+ 26 da ieri). Ecco i dati di oggi, regione per regione: LOMBARDIA – Sono 9.883 i nuovi contagi da Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 81 i morti, portando così a 35.992 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. 1.420 i nuovi casi a Milano città. Lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 83.403 i nuovida coronavirus in, lunedì 17, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 287. 541.298 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 15,4%. 19.228 i ricoverati con sintomi (+509 da ieri), 1.717 i pazienti in terapia intensiva (+ 26 da ieri). Ecco i dati di, regione per regione: LOMBARDIA – Sono 9.883 i nuovidaregistrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 81 i, portando così a 35.992 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. 1.420 i nuovi casi a Milano città. Lo ...

