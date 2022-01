Covid oggi Italia, 83.403 contagi e 287 morti: bollettino 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 83.403 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 17 gennaio, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 287 morti. Ecco i dati di oggi, regione per regione: LAZIO – Sono 6.447 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 17 gennaio. Si registrano inoltre altri 17 morti. I nuovi casi a Roma città sono a quota 3.733. Sono 1.789 i ricoverati (+41), 204 le terapie intensive (che restano stabili) e +5.102 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%. Sono 3mila i casi in meno rispetto al lunedì ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 83.403 i nuovida coronavirus in, lunedì 17, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 287. Ecco i dati di, regione per regione: LAZIO – Sono 6.447 i nuovida coronavirus nel Lazio secondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 17. I nuovi casi a Roma città sono a quota 3.733. Sono 1.789 i ricoverati (+41), 204 le terapie intensive (che restano stabili) e +5.102 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%. Sono 3mila i casi in meno rispetto al lunedì ...

