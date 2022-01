Covid oggi Germania, nuovo record tasso incidenza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 34.145 i nuovi contagi da coronavirus confermati nelle ultime 24 ore in Germania, mentre sono 30 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute che, per il secondo giorno consecutivo, segnala un record del tasso incidenza, ovvero 528,2 contagi su 100mila abitanti nell’ultima settimana. Salgono così a 8.000.122 i contagi dallo scoppio della pandemia e a 115.649 il numero dei decessi in Germania. Ieri era stato riferito che negli ultimi sette giorni erano stati registrati 515,7 nuovi casi ogni 100mila abitanti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 34.145 i nuovi contagi da coronavirus confermati nelle ultime 24 ore in, mentre sono 30 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute che, per il secondo giorno consecutivo, segnala undel, ovvero 528,2 contagi su 100mila abitanti nell’ultima settimana. Salgono così a 8.000.122 i contagi dallo scoppio della pandemia e a 115.649 il numero dei decessi in. Ieri era stato riferito che negli ultimi sette giorni erano stati registrati 515,7 nuovi casi ogni 100mila abitanti. L'articolo proviene da Italia Sera.

