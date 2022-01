Covid oggi Fvg, 1.757 contagi e 10 morti: bollettino 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 1.757 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 17 gennaio. Si registrano inoltre altri 10 morti. In particolare, su 5.589 tamponi molecolari sono stati rilevati 684 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,24%. Sono inoltre 7.242 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.073 casi (14,82%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42 di cui 36 non vaccinate e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 399. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella da 0 a 19 anni (24,70%) seguita da 40-49 anni (19,64%), 50-59 anni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 1.757 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 10. In particolare, su 5.589 tamponi molecolari sono stati rilevati 684 nuovi, con una percentuale di positività del 12,24%. Sono inoltre 7.242 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.073 casi (14,82%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42 di cui 36 non vaccinate e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 399. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella da 0 a 19 anni (24,70%) seguita da 40-49 anni (19,64%), 50-59 anni ...

