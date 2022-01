Covid oggi Emilia Romagna, 11.189 contagi e 22 morti: bollettino 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 11.189 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 gennaio in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 22 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 816.613 casi di positività. I nuovi contagi sono stati individuati su un totale di 38.705 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 28,9%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Questo il dato comunicato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 11.189 i nuovida coronavirus17in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 22. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 816.613 casi di positività. I nuovisono stati individuati su un totale di 38.705 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 28,9%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Questo il dato comunicato ...

