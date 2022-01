Covid oggi Calabria, 1.693 contagi e 8 morti: bollettino 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 1.693 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 17 gennaio. Si registrano inoltre altri 8 morti. 9.382 i tamponi effettuati, +1.513 guariti. Il totale dei decessi è di 1.731 da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra +172 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 438) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 35). L’Asp di Vibo Valentia comunica che “per mero errore di trascrizione ieri sono stati comunicati 9 ricoveri in più”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 1.693 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 8. 9.382 i tamponi effettuati, +1.513 guariti. Il totale dei decessi è di 1.731 da inizio pandemia. Il, inoltre, registra +172 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 438) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 35). L’Asp di Vibo Valentia comunica che “per mero errore di trascrizione ieri sono stati comunicati 9 ricoveri in più”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

