Covid oggi Basilicata | 145 contagi e 5 morti | bollettino 17 gennaio

Sono 145 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 618 tamponi molecolari. Le persone decedute risiedevano a Venosa, Senise, Accettura, Matera e Pomarico. I lucani guariti o negativizzati sono 254. I ricoverati per Covid-19 sono 90 (+1) di cui 2 in terapia intensiva: 49 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 41 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 13.740. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.530 somministrazioni. Finora 455.859 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,4% della popolazione che ...

