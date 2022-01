Covid, nuovo record di vaccini: 4,5 milioni di dosi in 7 giorni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un nuovo record di vaccinazioni è stato registrato nell'ultima settimana: dal 10 al 16 gennaio sono state 4.536.748 le dosi somministrate, livello mai raggiunto finora, che ha sorpassato di quasi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 gennaio 2022) Undi vaccinazioni è stato registrato nell'ultima settimana: dal 10 al 16 gennaio sono state 4.536.748 lesomministrate, livello mai raggiunto finora, che ha sorpassato di quasi ...

Advertising

borghi_claudio : Ho già avuto il covid, per essere sicuro mi sono fatto tre dosi. Mi riammalo. La prima cosa che mi viene da dire è… - fattoquotidiano : Covid, il sindacato dei medici denuncia la ‘truffa’: “Il nuovo sistema di conteggio dei positivi ricoverati è un gi… - Adnkronos : Sono 34.145 i nuovi contagi da #coronavirus confermati nelle ultime 24 ore in #Germania. - mininightingale : RT @OpheliaNym: @sc_kleene @VittorioBanti Hai sbagliato solo il vax. Riguarderà tutti e 10 gli attuali obbligatori+covid. Non hai pensato n… - eunewsit : #Covid_19 , anche in #Francia arriva il #greenpass rafforzato per accedere ai luoghi pubblici e trasporti a lunga p… -