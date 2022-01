Covid, news. Il Bollettino: 83.403 nuovi casi e 287 morti. Tasso positività al 15,4%. LIVE (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 541.298 i tamponi processati. In aumento intensive (+26) e ricoveri (+509) nelle ultime 24 ore. Secondo Agenas l’occupazione dei reparti in Italia sale al 29% e in Valle d'Aosta arriva al 69%. L'occupazione delle intensive è stabile al 18% ma 8 regioni sono oltre il 20%. Spinta della campagna vaccinale con nuovo record di prime dosi: 92mila in un giorno. Speranza convoca un tavolo tecnico con le Regioni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 541.298 i tamponi processati. In aumento intensive (+26) e ricoveri (+509) nelle ultime 24 ore. Secondo Agenas l’occupazione dei reparti in Italia sale al 29% e in Valle d'Aosta arriva al 69%. L'occupazione delle intensive è stabile al 18% ma 8 regioni sono oltre il 20%. Spinta della campagna vaccinale con nuovo record di prime dosi: 92mila in un giorno. Speranza convoca un tavolo tecnico con le Regioni

