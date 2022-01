Covid, marito donna incinta di Sassari che ha perso bimbo: “Grati alla Meloni per interessamento” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Siamo stanchi, provati ma molto Grati del fatto che la politica si stia interessando della nostra vicenda. Grazie a Giorgia Meloni per la sua volontà di presentare un’interrogazione parlamentare al ministro Speranza, confidiamo davvero che storie del genere non si verifichino più per nessuno”. A dirlo all’Adnkronos è Enzo Nappi, il marito di Alessia, la giovane donna che, sabato 8 gennaio, ha perso il suo bimbo di appena 5 settimane dopo essersi presentata al pronto soccorso dell’ospedale San Pietro di Sassari vaccinata ma senza tampone molecolare, e non essere stata -per questo motivo- visitata tempestivamente dal medico. In seguito alla vicenda raccontata dall’Adnkronos Giorgia Meloni ha infatti annunciato di voler presentare ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Siamo stanchi, provati ma moltodel fatto che la politica si stia interessando della nostra vicenda. Grazie a Giorgiaper la sua volontà di presentare un’interrogazione parlamentare al ministro Speranza, confidiamo davvero che storie del genere non si verifichino più per nessuno”. A dirlo all’Adnkronos è Enzo Nappi, ildi Alessia, la giovaneche, sabato 8 gennaio, hail suodi appena 5 settimane dopo essersi presentata al pronto soccorso dell’ospedale San Pietro divaccinata ma senza tampone molecolare, e non essere stata -per questo motivo- visitata tempestivamente dal medico. In seguitovicenda raccontata dall’Adnkronos Giorgiaha infatti annunciato di voler presentare ...

Advertising

ilriformista : È successo in provincia di #Torino: la vittima più giovane aveva appena 42 anni #COVID19 - DelladioLorenza : RT @SpartacusVive: @La7tv @tagadala7 Mi dite per favore COME CAZZO FATE AD ENTRARE IN OSPEDALE che ad una mia parente NEGATIVIZZATA POST CO… - StraNotizie : Covid, marito donna incinta di Sassari che ha perso bimbo: 'Grati alla Meloni per interessamento'… - fisco24_info : Covid, marito donna incinta di Sassari che ha perso bimbo: 'Grati alla Meloni per interessamento': La coppia: 'Sper… - Robbiesixtytwo : RT @vitiello_silvia: Ecco, adesso mi sono davvero arrabbiata. Sono in ospedale, è nata la mia terza figlia. Mio marito non è potuto nemmeno… -