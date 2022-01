**Covid: marito donna incinta che ha perso bimbo, 'grati alla Meloni per interessamento'** (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Siamo stanchi, provati ma molto grati del fatto che la politica si stia interessando della nostra vicenda. Grazie a Giorgia Meloni per la sua volontà di presentare un'interrogazione parlamentare al ministro Speranza, confidiamo davvero che storie del genere non si verifichino più per nessuno". A dirlo all'Adnkronos è Enzo Nappi, il marito di Alessia, la giovane donna che, sabato 8 gennaio, ha perso il suo bimbo di appena 5 settimane dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale San Pietro di Sassari vaccinata ma senza tampone molecolare, e non essere stata -per questo motivo- visitata tempestivamente dal medico. In seguito alla vicenda raccontata dall'Adnkronos Giorgia Meloni ha infatti annunciato di voler ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Siamo stanchi, provati ma moltodel fatto che la politica si stia interessando della nostra vicenda. Grazie a Giorgiaper la sua volontà di presentare un'interrogazione parlamentare al ministro Speranza, confidiamo davvero che storie del genere non si verifichino più per nessuno". A dirlo all'Adnkronos è Enzo Nappi, ildi Alessia, la giovaneche, sabato 8 gennaio, hail suodi appena 5 settimane dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale San Pietro di Sassari vaccinata ma senza tampone molecolare, e non essere stata -per questo motivo- visitata tempestivamente dal medico. In seguitovicenda raccontata dall'Adnkronos Giorgiaha infatti annunciato di voler ...

