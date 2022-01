Covid | Marche nella stretta Omicron | più di duemila positivi anche nel giorno di festa Ecco dove il virus corre Il trend

(Di lunedì 17 gennaio 2022) ANCONA - Non si allenta la morsa della quarta ondatasulle, sptinta dalla virulenza della varinate. Malgrado, come ogni lunedì, venga registrato un numero non elevato di tamponi ...

ANCONA - Non si allenta la morsa della quarta ondatasulle, sptinta dalla virulenza della varinate Omicron. Malgrado, come ogni lunedì, venga registrato un numero non elevato di tamponi analizzati nel giorno festivo, oggi, lunedì 17 ...Nel bollettino di ieri, domenica 16 gennaio, sono stati registrati 149.512 nuovi casi di- 19 ... 18% intensive 37% area medica Lombardia: 17% intensive 33% area medica: 25% intensive 26% ...2' di lettura 17/01/2022 - Sono 17 i positivi al Covid-19 rilevati dallo screening effettuato con la modalità drive-in presso il piazzale della Bocciofila lo scorso fine settimana. Otto sono stati reg ...Si decide questo pomeriggio il futuro dei campionati regionali di calcio. Fermati all’inizio del mese per due settimane, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria dovevano tornare in ca ...