Covid, la Francia approva il super Green pass (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il certificato sarà richiesto per entrare in numerosi luoghi pubblici. Verrà rilasciato solamente a chi avrà completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il certificato sarà richiesto per entrare in numerosi luoghi pubblici. Verrà rilasciato solamente a chi avrà completato il ciclo vaccinale contro il-19

TgLa7 : #Covid: dopo 36 ore dibattito, #Francia approva pass vaccinale - fattoquotidiano : Covid, la Francia approva il super Green pass. Socialisti chiedono un controllo del Consiglio costituzionale - Adnkronos : In #Francia il Parlamento approva il #passvaccinale. #ultimora - sdegnata : RT @TgLa7: #Covid: dopo 36 ore dibattito, #Francia approva pass vaccinale - valessandra59 : RT @isabbah: Approvata definitivamente la@legge che trasforma il pass sanitario in pass vaccinale. Senza una vaccinazione completa no part… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Figliuolo cade sulla terza dose, Italia dietro gli altri grandi Paesi ...Mario Draghi che da due mesi a questa parte ha cambiato troppe volte norme e obiettivi anti - covid. La Germania è a quota 43%, la Francia subito sopra con il 45,3%, l'Austria al 47,8%, il Belgio al ...

Tennis, quando potrà tornare in campo Djokovic? ... Wimbledon e Us Open? Al netto del fatto che la situazione del Covid è in evoluzione e che mancano cinque mesi agli Internazionali di Francia, questo è ciò che aspetta il n.1 Questo contenuto è ...

Covid Francia oggi, via libera a pass vaccinale Adnkronos Anche in Francia sarà obbligatorio il Green Pass rafforzato Finora in Francia si poteva accedere a tutti questi luoghi con un ... le palle» («emmerder») il più possibile a chi non si è ancora vaccinato contro il coronavirus, in modo da indurlo a vaccinarsi per ...

ANCHE LA FRANCIA Dopo due settimane a dir poco turbolente, il Parlamento francese ha adottato ieri, con una votazione finale dell'Assemblea, il controverso disegno di legge che istituisce l’equivalente italiano del gr ...

