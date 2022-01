Covid, la Croce Rossa apre un nuovo centro tamponi a Roma: gratis per i bambini. “Accesso senza prenotazione, obiettivo 500 test al giorno” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel quartier generale della Croce Rossa Italiana di via Ramazzini a Roma ha aperto un nuovo centro tamponi: l’Accesso è libero, senza prenotazioni, e chiunque presentarsi per effettuare un test antigienico rapido. Il servizio è gratuito per i bambini da 0 a 5 anni, mentre ha un costo di 6 euro per i ragazzi fino al compimento della maggiore età e di 12 euro per tutti gli altri utenti. “L’obiettivo è arrivare a 500 tamponi al giorno senza prenotazione – commenta Valerio Mogini, responsabili dei servizi sanitari della Cri – Vogliamo tutelare le fasce più deboli, in particolare i nuclei con bambini”. Le lunghe code non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel quartier generale dellaItaliana di via Ramazzini aha aperto un: l’è libero,prenotazioni, e chiunque presentarsi per effettuare unantigienico rapido. Il servizio è gratuito per ida 0 a 5 anni, mentre ha un costo di 6 euro per i ragazzi fino al compimento della maggiore età e di 12 euro per tutti gli altri utenti. “L’è arrivare a 500al– commenta Valerio Mogini, responsabili dei servizi sanitari della Cri – Vogliamo tutelare le fasce più deboli, in particolare i nuclei con”. Le lunghe code non ...

