Covid Italia | allarme anestesisti | “Tanti positivi da operare”

"Centinaia di pazienti vengono rilevati come positivi" al Covid "e dovranno essere operati, trapiantati e assistiti nel postoperatorio intensivo. Occorre programmare oggi ciò che fra poche settimane – finita l'ultima ondata dell'emergenza pandemica – diventerà con ogni probabilità una nuova emergenza sanitaria". A sottolineare uno degli aspetti che più spaventa gli anestesisti rianimatori è Antonino Giarratano, presidente Siaarti (Società Italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva). Gli esperti accendono i riflettori su quello che reputano al momento "un fenomeno trascurato: la sanità per pazienti Covid asintomatici non critici". Oggi, riflette Angelo Gratarola, responsabile Siaarti anestesia e medicina perioperatoria, "viviamo una sorta di daltonismo delle fasce di rischio.

